В Евросоюзе от коронавируса полностью вакцинировали 60% взрослого населения

В Евросоюзе 60% взрослого населения получили две дозы вакцины от коронавируса и полностью вакцинированы.
Об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«60% всех взрослых в ЕС уже полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов. Остаемся бдительными. Делаем прививки! Для нашего собственного здоровья — и для защиты других», — написала она.
Ранее в Евросоюзе заявляли, что их целью является вакцинация не менее 70% взрослых граждан до конца этого лета.
- В конце июня сообщалось, что в Европейском Союзе полностью вакцинировали около 200 млн человек (почти 55% населения). В июле хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже 70% жителей.
- Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в большинстве стран Европы штамм коронавируса «Дельта» стал доминантным, и призвали возобновить и усилить борьбу с пандемией.
- Украина ожидает распространения штамма «Дельта» осенью. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот вариант вируса. Всего в Украине сейчас 20 больных со штаммом «Дельта». По состоянию на утро 2 августа, вакцинированы уже 3 599 169 человек, из них полностью — 2 033 616 человек. В Минздраве планируют сделать 4,5 миллиона прививок от коронавируса до конца лета.