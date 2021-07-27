В Евросоюзе от коронавируса вакцинировали свыше 70% взрослого населения

В Европейском Союзе уже 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Еврокомиссия.

«Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения Европейского Союза с помощью хотя бы одной вакцинации в июле. Сегодня мы достигли этой цели. А 57% взрослых уже имеют полную защиту благодаря двум дозам вакцины», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.