В Евросоюзе от коронавируса вакцинировали свыше 70% взрослого населения

В Европейском Союзе уже 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает Еврокомиссия.
«Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения Европейского Союза с помощью хотя бы одной вакцинации в июле. Сегодня мы достигли этой цели. А 57% взрослых уже имеют полную защиту благодаря двум дозам вакцины», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что штамм «Дельта» очень опасен. «Поэтому я призываю всех, у кого есть возможность, пройти вакцинацию. Для собственного здоровья и для защиты других», — добавила глава Еврокомиссии.
- В конце июня сообщалось, что в Европейском Союзе заявили, что полностью вакцинировали около 200 млн человек.
- Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в большинстве стран Европы штамм коронавируса «Дельта» стал доминантным, и призвали возобновить и усилить борьбу с пандемией.