В Євросоюзі від коронавірусу вакцинували понад 70% дорослого населення

У Європейському Союзі вже 70% жителів отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.
Про це повідомляє Єврокомісія.
«Наша мета полягала в тому, щоб захистити 70% дорослого населення Європейського Союзу за допомогою хоча б однієї вакцинації в липні. Сьогодні ми досягли цієї мети. А 57% дорослих вже мають повний захист завдяки двом дозам вакцини», — заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона підкреслила, що штам «Дельта» дуже небезпечний. «Тому я закликаю всіх, у кого є можливість, пройти вакцинацію. Для власного здоровʼя і для захисту інших», — додала глава Єврокомісії.
- Наприкінці червня повідомлялося, що в Європейському Союзі повністю вакцинували близько 200 млн осіб.
- Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) і Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) заявили, що в більшості країн Європи штам коронавірусу «Дельта» став домінантним, і закликали відновити і посилити боротьбу з пандемією.