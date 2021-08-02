Минздрав: До конца лета в Украине сделают еще 4,5 миллиона прививок от коронавируса

В Украине до конца июля должны сделать 4,5 миллиона прививок от коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«За июль сделано 2 917 636 прививок от COVID-19. Это почти на 250 тыс. больше, чем за все предыдущие месяцы кампании вместе. К концу лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза», — написал министр.
Ляшко призвал не откладывать прививки. «Дельта-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация — единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни и смерть», — добавил министр.
- Осенью Украину ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Всего в Украине сейчас 20 больных со штаммом «Дельта».
- 31 июля в Украину прибыло еще 1,5 миллиона доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Всего с начала прививочной кампании Минздрав получил почти 12 миллионов доз различных препаратов от коронавируса.