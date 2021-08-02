На Олімпіаді ветеринарам довелося приспати коня швейцарського жокея через травму

У Токіо під час Олімпіади ветеринари були змушені приспати коня швейцарського жокея Робіна Годеля.

Про це сам спортсмен написав у своєму Instagram.

Причиною стала серйозна травма тварини. Кінь отримав її незадовго до фінішу.

«З важким серцем я повідомляю про передчасну смерть мого дорогого Jet Set через розрив хрестоподібних звʼязок коліна тут, у Токіо», — написав Годель.

Подібне на Олімпійських іграх сталося вперше.

За результатами командного триборства збірна Швейцарії посіла 10 місце, а під час індивідуальних змагань Годель був 14-м.