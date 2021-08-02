На Олимпиаде ветеринарам пришлось усыпить лошадь швейцарского жокея из-за травмы

В Токио во время Олимпиады ветеринары были вынуждены усыпить лошадь швейцарского жокея Робина Годеля.

Об этом сам спортсмен написал в своем Instagram.

Причиной стала серьезная травма животного. Конь получил ее незадолго до финиша.

«С тяжелым сердцем я сообщаю о преждевременной смерти моего дорогого Jet Set из-за разрыва крестообразных связок колена здесь, в Токио», — написал Годель.

Подобное на Олимпийских играх происходит впервые.

По результатам командного троеборья сборная Швейцарии заняла 10 место, а во время индивидуальных соревнований Годель был 14-м.