У Гонконгу винесли перший вирок у справі про нацбезпеку. Підсудному загрожує довічне увʼязнення

У Гонконгу винесли перший вирок за порушення закону про нацбезпеку. Суд визнав винним у тероризмі та підбурюванні до відокремлення регіону 24-річного колишнього офіціанта.
Про це повідомляє ВВС.
Наступного дня після ухвалення закону про нацбезпеку Тонг Ін-кіт наїхав мотоциклом на трьох поліцейських під час акції протесту. У руках він тримав прапор із надписом «Визволимо Гонконг, революція наших часів».
Троє суддів визнали хлопця винним і зазначили, що гасло на прапорі «здатне підбурювати інших до відокремлення», а наїзд на поліцейських розцінили як тероризм. Суд проходив без присяжних, що є незвичним для Гонконгу.
Тепер Тонг Ін-кіту загрожує довічне увʼязнення, але остаточний вирок винесуть пізніше цього тижня.
Цей судовий вирок може стати показовим для інших судів щодо тлумачення закону про нацбезпеку. Наразі в порушенні цього закону звинувачують 60 людей. Серед обвинувачених багато відомих активістів, а також Джиммі Лай — власник популярної критичної до Пекіна газети Apple Daily, яку нещодавно закрили.
Нагадаємо, що приводом для протестів у 2019 році став законопроєкт, що дозволяє екстрадицію в материковий Китай. У Гонконгу широка внутрішня автономія, тому активісти побоюються, що Пекін може використовувати екстрадицію для політичних репресій.
- Гонконг має особливий статус з правами широкої автономії. До 1997 року він був британською колонією. Потім його передали Китаю за договором, одним із ключових пунктів якого був принцип «одна країна, дві системи». Пекін перебирав на себе питання оборони та зовнішньої політики, а Гонконг лишав за собою контроль над законодавством, поліцією, фінансовою системою та імміграційною політикою, а також зберігав членство в міжнародних організаціях.
- 30 червня 2020 року парламент Китаю ухвалив закон про посилення спецслужб у Гонконгу. «Закон про національну безпеку» розцінюють як відповідь на протести 2019 року. Новий закон декларує посилення боротьби з сепаратизмом, тероризмом і змовами за участі іноземних урядів.
- Сенат США схвалив санкції проти Китаю за «підрив незалежності» Гонконгу. Тайвань заявив про готовність допомагати гонконгцям, які зазнали переслідувань, а Велика Британія надаватиме їм притулок. Допомогу жителям Гонконгу пообіцяла й Австралія. Китай у відповідь заявив, що надання притулку гонконгцям — це порушення міжнародного права.