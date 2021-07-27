В Гонконге вынесли первый приговор по делу о нацбезопасности. Подсудимому грозит пожизненное заключение

В Гонконге вынесли первый приговор за нарушение закона о нацбезопасности. Суд признал виновным в терроризме и подстрекательстве к отделению региона 24-летнего бывшего официанта.
Об этом сообщает ВВС.
На следующий день после принятия закона о нацбезопасности Тонг Ин-кит наехал мотоциклом на трех полицейских во время акции протеста. В руках он держал флаг с надписью «Вызволим Гонконг, революция нашего времени».
Трое судей признали парня виновным и сказали, что лозунг на флаге «способен подстрекать других к отделению», а его наезд на полицейских расценили как терроризм. Кроме того, суд проходил без присяжных, что является необычным для Гонконга.
Теперь Тонгу Ин-кит грозит пожизненное заключение, но окончательный приговор будет вынесен позже на этой неделе.
Этот судебный приговор может стать показательным для других судов относительно интерпретации закона о нацбезопасности. Сейчас в нарушении этого закона обвиняют 60 человек, среди которых много известных активистов, а также владелец популярной критической в Пекине газеты Apple Daily, которую недавно закрыли, Джимми Лай.
Напомним, что поводом для протестов стал законопроект, разрешающий экстрадицию на материковый Китай. У Гонконга широкая внутренняя автономия, поэтому активисты опасаются, что Пекин может использовать экстрадицию для политических репрессий.
- У Гонконга особый статус с правами широкой автономии. До 1997 года он был британской колонией. Затем его передали Китаю по договору, одним из ключевых пунктов которого был принцип «одна страна, две системы». Пекин брал на себя вопросы обороны и внешней политики, а Гонконг оставлял за собой контроль над законодательством, полицией, финансовой системой и иммиграционной политикой, а также сохранял членство в международных организациях.
- 30 июня 2020 года парламент Китая принял закон об усилении спецслужб в Гонконге. «Закон о национальной безопасности» расценивают как ответ на протесты 2019 года. Новый закон декларирует усиление борьбы с сепаратизмом, терроризмом и заговорами с участием иностранных правительств.
- Сенат США одобрил санкции против Китая за «подрыв независимости» Гонконга. Тайвань заявил о готовности помогать гонконгцам, которые подверглись преследованиям, а Великобритания предоставит им убежище. Помощь жителям Гонконга пообещала и Австралия. Китай в ответ заявил, что предоставление убежища гонконгцам — это нарушение международного права.