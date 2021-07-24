В Афганістані через наступи талібів запровадили нічну комендантську годину

В Афганістані через регулярні наступи талібів запровадили комендантську годину.

Про це посилаючись на Міністерство внутрішніх справ повідомляє Tolo News.

Як зазначається, нічна комендантська година буде діяти в 31 провінції з 34 — окрім Кабулу, Панджшері та Нангархарі — з 22:00 до 4:00 для запобігання терористичній діяльності.

Згідно зі статистикою, наданою афганською службою безпеки, за останні 24 години були вбиті 262 бойовики Талібану і поранені 176 осіб. Талібан заперечує ці цифри.

Водночас повідомляється, що бойовики вбили в Кабулі двох поліцейських і пʼятьох мирних жителів.