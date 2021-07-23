«Талібан» звинуватили у вбивстві сотні цивільних у Кандагарі. США провели серію авіаударів

Міністерство внутрішніх справ Афганістану звинуватило бойовиків руху «Талібан» у безглуздому вбивстві мінімум 100 цивільних осіб під час рейду в південній провінції Кандагар поблизу кордону з Пакистаном.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Представник міністерства Мірваїс Станекзай заявив, що таліби вривалися в будинки людей в місті Спін-Болдак, грабували їх і після того вбивали.

Як повідомляє Tolo News, місцеві жителі розповіли, що нападники забрали 380 людей, а тіла убитих досі лежать на місцях розправи. Серед убитих двоє синів члена Ради провінції Кандагар фіда Мохаммама Афгана. За його словами, невідомі вивели синів з дому і розстріляли. Він, однак, припустив, що це могли зробити люди, не повʼязані з «Талібаном».

Представник «Талібану» Забіхула Муджахід заперечує причетність угруповання до вбивства мирних жителів.

Тим часом сили США провели серію авіаударів, підтримавши афганську армію у відбитті наступу талібів. Як передає AFP, удари проводилися кілька днів поспіль, але в Пентагоні деталі не розкривають. Там лише зазначили, що таліби перебільшують свої досягнення на полі бою і контролюють приблизно 400 районів Афганістану (близько половини країни) без густонаселених міст.