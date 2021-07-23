«Талибан» обвинили в убийстве сотни гражданских в Кандагаре. США провели серию авиаударов

Министерство внутренних дел Афганистана обвинило боевиков движения «Талибан» в бессмысленном убийстве минимум 100 гражданских лиц во время рейда в южной провинции Кандагар вблизи границы с Пакистаном.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Представитель министерства Мирваис Станекзай заявил, что талибы врывались в дома людей в городе Спин-Болдак, грабили их и после убивали.

Как сообщает Tolo News, местные жители рассказали, что нападавшие забрали 380 человек, а тела убитых до сих пор лежат на местах расправы. Среди убитых двое сыновей члена Совета провинции Кандагар фида Мохаммама Афгана. По его словам, неизвестные вывели сыновей из дома и расстреляли. Он однако допустил, что это могли сделать люди, не связанные с «Талибаном».

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид отрицает причастность группировки к убийству мирных жителей.

Тем временем силы США провели серию авиаударов, поддержав афганскую армию в отражении наступления талибов. Как передает AFP, удары проводились несколько дней подряд, но в Пентагоне детали не раскрывают. Там лишь отметили, что талибы преувеличивают свои достижения на поле боя и контролируют примерно 400 районов Афганистана (около половины страны) без густонаселенных городов.