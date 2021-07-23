«Талибан» обвинили в убийстве сотни гражданских в Кандагаре. США провели серию авиаударов

Министерство внутренних дел Афганистана обвинило боевиков движения «Талибан» в бессмысленном убийстве минимум 100 гражданских лиц во время рейда в южной провинции Кандагар вблизи границы с Пакистаном.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Представитель министерства Мирваис Станекзай заявил, что талибы врывались в дома людей в городе Спин-Болдак, грабили их и после убивали.
Как сообщает Tolo News, местные жители рассказали, что нападавшие забрали 380 человек, а тела убитых до сих пор лежат на местах расправы. Среди убитых двое сыновей члена Совета провинции Кандагар фида Мохаммама Афгана. По его словам, неизвестные вывели сыновей из дома и расстреляли. Он однако допустил, что это могли сделать люди, не связанные с «Талибаном».
Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид отрицает причастность группировки к убийству мирных жителей.
Тем временем силы США провели серию авиаударов, поддержав афганскую армию в отражении наступления талибов. Как передает AFP, удары проводились несколько дней подряд, но в Пентагоне детали не раскрывают. Там лишь отметили, что талибы преувеличивают свои достижения на поле боя и контролируют примерно 400 районов Афганистана (около половины страны) без густонаселенных городов.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа.
- Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 14 июля Россия призвала официальные власти Афганистана создать временное коалиционное правительство и включить в него представителей «Талибана». При этом в РФ движение запрещено как террористическое.
- 18 июля власти Афганистана и движения «Талибан» провели переговоры, по итогам которых договорились о сотрудничестве в вопросе гуманитарной помощи населению и обязались беречь гражданскую инфраструктуру.