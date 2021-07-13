Талибы казнили 22 афганских командос. Среди убитых — сын отставного генерала

В Афганистане в провинции Фарьяб на границе с Туркменистаном боевики движения «Талибан» расстреляли 22 командос правительственных сил, которые сдались после длительного боя.

Об этом сообщает CNN и ряд местных журналистов.

Массовая казнь произошла 16 июня в городе Давлат Абад. Спецназ держал оборону города двое суток, но у бойцов закончились боеприпасы и подмога с воздуха так и не пришла.

На опубликованных в соцсетях видео, которые снимали сами боевики, видно, как бойцы сдаются и выходят с поднятыми руками. Спустя несколько секунд их расстреливают с криками «Аллаху Акбар». На месте были убиты 22 элитных бойца.

Очевидцы рассказали, что среди боевиков были иностранцы, поскольку они говорили не на пушту.

Осторожно! Видео содержит сцены убийств

Представитель властей провинции отметил, что афганские спецподразделения из-за активизации талибов слишком растянуты по стране и этот отряд плохо знал город.

Среди убитых оказался 32-летний сын отставного афганского генерала Сохраб Азими. Он два года проучился в военной школе в США и должен был жениться на своей американской невесте в августе этого года. Его отец Хазир Азими выразил искреннее презрение талибам, поскольку они «не уважают даже трупы».

Представитель движения «Талибан» утверждает, что видеозаписи «фальшивые» и сняты правительственными силами, чтобы отбить желание у афганских военных переходить на сторону «Талибана» или сдаваться.