В Афганистане из-за наступлений талибов ввели ночной комендантский час

В Афганистане из-за регулярных наступлений талибов ввели комендантский час.

Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщает Tolo News.

Как отмечается, ночной комендантский час будет действовать в 31 провинции из 34 — кроме Кабула, Панджшера и Нангархара — с 22:00 до 4:00 для предотвращения террористической деятельности.

Согласно статистике, предоставленной афганской службой безопасности, за последние 24 часа были убиты 262 боевика Талибана и ранены 176 человек. Талибан отрицает эти цифры.

В то же время сообщается, что боевики убили в Кабуле двух полицейских и пять мирных жителей.