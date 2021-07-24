В Афганистане из-за наступлений талибов ввели ночной комендантский час

В Афганистане из-за регулярных наступлений талибов ввели комендантский час.
Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщает Tolo News.
Как отмечается, ночной комендантский час будет действовать в 31 провинции из 34 — кроме Кабула, Панджшера и Нангархара — с 22:00 до 4:00 для предотвращения террористической деятельности.
Согласно статистике, предоставленной афганской службой безопасности, за последние 24 часа были убиты 262 боевика Талибана и ранены 176 человек. Талибан отрицает эти цифры.
В то же время сообщается, что боевики убили в Кабуле двух полицейских и пять мирных жителей.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 18 июля власти Афганистана и движения «Талибан» провели переговоры, по итогам которых договорились о сотрудничестве в вопросе гуманитарной помощи населению и обязались беречь гражданскую инфраструктуру.