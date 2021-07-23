Науковці дослідили ефективність першої дози різних вакцин проти штаму «Дельта» — результати

Перша доза вакцини проти коронавірусу від компаній Moderna, Pfizer-BioNTech і Oxford-AstraZeneca за два тижні після вакцинації уже дають захист від складного перебігу чи смертності через інфікування штатом «Дельта».
Про це йдеться у дослідженні канадських науковців, оприлюдненому на сайті medRxiv. Висновки наразі ще не рецензовані незалежними експертами.
У дослідженні, яке тривало з грудня до травня 2021 року в Онтаріо, брали участь 69 533 особи з позитивним результатом тесту на SARS-CoV-2.
З них 28 705 пацієнтів були з коронавірусом звичайного штаму, а 40 828 — з мутованими штамами: «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта».
Відтак ефективність вакцин для запобігання госпіталізації чи смертності через інфікування індійським штамом мали такі показники:
- Spikevax (Moderna) – 96%;
- Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) – 88%;
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 78%.
Ефективність препарату для запобігання будь-яких симптомів коронавірусу штаму «Дельта» після першої дози, така:
- Spikevax (Moderna) – 72%;
- Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) – 67%;
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 56%.
За тиждень після двох доз вакцини від компанії Pfizer-BioNTech захист від важкого та смертельного перебігу хвороби під час інфікування індійським штамом сягає 87%.
Національна академія наук України повідомляє, що завершилась фаза спадання захворюваності на коронавірус. Попри все ще низький її рівень існує загроза виникнення «вибухових темпів» такого зростання — подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням там штаму «Дельта».
За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 разу частіше — до реанімації.
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