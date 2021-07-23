Ученые исследовали эффективность первой дозы различных вакцин против штамма «Дельта» — результаты

Первая доза вакцины против коронавируса от компаний Moderna, Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca через две недели после вакцинации уже дают защиту от госпитализации или смертности из-за инфицирования штаммом «Дельта».
Об этом говорится в исследовании канадских ученых, опубликованном на сайте medRxiv. Выводы пока еще не рецензированные независимыми экспертами.
В исследовании, которое длилось с декабря по май 2021 года в Онтарио, участвовали 69 533 человека с положительным результатом теста на SARS-CoV-2.
Из них 28 705 пациентов были с коронавирусом обычного штамма, а 40 828 — с мутированными, штаммами: «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта».
В итоге эффективность вакцин для предотвращения госпитализации или смертности из-за инфицирования индийским штаммом имели следующие показатели:
- Spikevax (Moderna) — 96%;
- Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) — 88%;
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) — 78%.
Эффективность препарата для предотвращения каких-либо симптомов коронавируса штамма «Дельта» после первой дозы:
- Spikevax (Moderna) — 72%;
- Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) — 67%;
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) — 56%.
Через неделю после двух доз вакцины от компании Pfizer-BioNTech защита от тяжелого и смертельного течения болезни во время инфицирования индийским штаммом достигает 87%.
Национальная академия наук Украины сообщает, что завершилась фаза снижения заболеваемости коронавирусом. Несмотря на все еще низкий ее уровень, существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста — подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением там штамма «Дельта».
По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- В июне Кабмин продлил карантин до 31 августа, но с ослаблением ограничений. Вся территория Украины находится в обновленной «зеленой» зоне — массовые мероприятия можно проводить с заполнением залов на 100%.
- 21 июля в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации от коронавируса. Прививки смогут сделать все желающие, и «Дію» для этого использовать уже не нужно. В стране также начинают прививать вакциной Moderna.
- 22 июля в Александровской больнице Киева предварительным тестированием зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом штамма «Дельта».
- По данным ВОЗ, вариант «Дельта», который впервые выявили в Индии, начинает доминировать в мире. Он в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», чаще приводит к госпитализации и увеличивает риск реанимации.