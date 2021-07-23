ЄС отримав запит від України на консультації через домовленості щодо «Північного потоку — 2»

Європейський Союз отримав від України запит на проведення консультацій у зв’язку з домовленостями США та Німеччини щодо запуску газопроводу «Північний потік – 2».
Про це повідомила представниця Єврокомісії Набіла Массралі, пише Інтерфакс.
«Ми підтверджуємо, що отримали ноту від Міністерства закордонних справ України, у якій наші партнери попросили про консультації за статтями 274 і 338 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», — зазначила вона.
Ці статті стосуються співробітництва між Україною та ЄС у сфері використання інфраструктури у питаннях торгівлі енергоносіями та співробітництва у сфері енергетики.
«Ми проводимо внутрішні обговорення щодо цього запиту», — сказала вона.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2» . Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом також вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Україна та Польща будуть разом працювати над протидією запуску російського газопроводу: будівництво труби створило політичну кризу, кризу в сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі будівництва газопроводу вже немає можливості зупинити його. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають всім сторонам.
- 22 липня глава корпорації «Газпром» Олексій Міллер запевнив, що компанія готова транспортувати через Україну газ після 2024 року за новими контрактами.