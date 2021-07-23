ЕС получил запрос от Украины на консультации из-за договоренностей по «Северному потоку — 2»

Европейский Союз получил от Украины запрос на проведение консультаций в связи с договоренностями США и Германии по запуску газопровода «Северный поток — 2».
Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Набила Массрали, пишет Интерфакс.
«Мы подтверждаем получение ноты Министерства иностранных дел Украины, в которой наши партнеры попросили о консультации по статьям 274 и 338 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», — отметила она.
Эти статьи касаются сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере использования инфраструктуры в вопросах торговли энергоносителями и сотрудничества в сфере энергетики.
«Мы проводим внутренние обсуждения по этому запросу», — сказала она.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом также указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Украина и Польша будут вместе работать над противодействием запуска российского газопровода: строительство трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.
- Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе строительства газопровода уже нет возможности остановить его. В то же время Ангела Меркель отметила, что эти договоренности не решают всех проблем, но помогают всем сторонам.
- 22 июля глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заверил, что компания готова транспортировать через Украину газ после 2024 года по новым контрактам.