В Литве предложили предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на запуск «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2».

Как сообщает The Baltic Times, глава литовского МИД предложил исправить эту ошибку, предоставив Украине четкую перспективу членства в НАТО, или заставить Россию вывести свои войска с украинских территорий.

«Эта ошибка дорого будет стоить. Вижу возможность исправить эту ошибку, [...] если Украине будет предложен План действий по членству в НАТО, или запуск газопровода будет использован как рычаг для требования вывода российских войск с территории Украины», — сказал он.