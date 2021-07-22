В Литве предложили предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на запуск «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2».
Как сообщает The Baltic Times, глава литовского МИД предложил исправить эту ошибку, предоставив Украине четкую перспективу членства в НАТО, или заставить Россию вывести свои войска с украинских территорий.
«Эта ошибка дорого будет стоить. Вижу возможность исправить эту ошибку, [...] если Украине будет предложен План действий по членству в НАТО, или запуск газопровода будет использован как рычаг для требования вывода российских войск с территории Украины», — сказал он.
По мнению Ландсбергиса, новый газопровод является «большой победой» для президента России Владимира Путина, который «должен заплатить действительно высокую цену за эту победу».
«Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать его для достижения минимального положительного результата. Если этого не сделать, это будет ущербом [...] в первую очередь для тех стран, которые согласились на «Северный поток — 2», — добавил министр иностранных дел Литвы.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом также указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Украина и Польша будут вместе работать над противодействием запуска российского газопровода: строительство трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.
- Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе строительства газопровода уже нет возможности остановить его. В то же время Ангела Меркель отметила, что эти договоренности не решают всех проблем, но помогают всем сторонам.
- 22 июля глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заверил, что компания готова транспортировать через Украину газ после 2024 года по новым контрактам.