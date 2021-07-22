У Литві запропонували надати Україні ПДЧ в НАТО в обмін на запуск «Північного потоку — 2»

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав помилкою угоду США і Німеччини щодо газопроводу «Північний потік — 2».

Як повідомляє The Baltic Times, глава литовського МЗС запропонував виправити цю помилку, надавши Україні чітку перспективу членства в НАТО, або змусити Росію вивести свої війська з українських територій.

«Ця помилка дорого коштуватиме. Бачу можливість виправити цю помилку, [...] якщо Україні буде запропонований План дій щодо членства в НАТО, або запуск газопроводу буде використаний як важіль для вимоги виведення російських військ із території України», — сказав він.