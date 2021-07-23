В Україні через негоду підтоплені десятки будинків, вітер повалив 90 дерев і пошкодив 100 дахів. Загинули дві людини

В Україні через дощі та грози 13 населених пунктів у трьох областях залишилися без електрики, десятки житлових будинків підтопило, а пориви сильного вітру пошкодили 100 дахів та повалили 90 дерев. Загинули дві людини.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 07:00 п’ятниці, 23 липня, знеструмлені дев’ять населених пунктів у Київській області, три — у Донецькій та один — у Кіровоградській.

До того ж у містах Дружківка, Костянтинівка, Слов’янськ, Мирноград, селищі Ямпіль та селі Кіндратівка на Донеччині пошкоджено покрівлі 58 приватних та восьми багатоквартирних житлових будинків, трьох шкіл та восьми адміністративних об’єктів. Вітер повалив 33 дерева.