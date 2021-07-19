Кличко відреагував на негоду в Києві й назвав причину підтоплення вулиць та станцій метро

Мер Києва Віталій Кличко пояснив підтоплення вулиць столиці понаднормовою кількістю опадів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Київ накрила потужна злива — за 30 хвилин випало 18 мм опадів. Це — майже тижнева норма. Понаднормова кількість опадів за короткий проміжок часу призвела до підтоплення ділянок вулиць та тротуарів», — заявив Кличко.

Столичний очільник запевнив, що напередодні прогнозованих дощів у кожному районі чистили зливостоки, а на проблемних ділянках заздалегідь чергувала техніка гідротехнічних служб.

«Ліквідовувати наслідки негоди зараз допомагають 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання КК «Київавтодор» — загалом понад 320 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств», — додав Кличко.

Зазначимо, сьогодні, 19 липня, Віталій Кличко святкує день народження — йому виповнилося 50 років.