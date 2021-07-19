Кличко отреагировал на непогоду в Киеве и назвал причину подтопления улиц и станций метро

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил подтопление улиц столицы сверхнормативным количеством осадков.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Киев накрыл мощный ливень — за 30 минут выпало 18 мм осадков. Это — почти недельная норма. Сверхнормативное количество осадков за короткий промежуток времени привело к подтоплению участков улиц и тротуаров», — заявил Кличко.

Столичный глава заверил, что накануне прогнозируемых дождей в каждом районе чистили стоки, а на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб.

«Ликвидировать последствия непогоды сейчас помогают 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК «Киевавтодор» — всего более 320 работников дорожно-эксплуатационных предприятий», — добавил Кличко.

Отметим, сегодня, 19 июля, Виталий Кличко празднует день рождения — ему исполнилось 50 лет.