Станции метро «Академгородок» и «Берестейская» работают в обычном режиме. Их закрывали из-за ливня

Станции киевского метрополитена «Академгородок» и «Берестейская» возобновили свою работу после ливня, который прошел в столице. Все ветки метро работают в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

В 14.30 коммунальщикам удалось оперативно очистить станцию «Академгородок», поэтому ее открыли первой.

«Последствия непогоды ликвидированы. Станция работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

А вот неполадки на «Берестейской», которые случились еще в 12:35, исправили только в 15:35. Там затопило кассовый зал станции.