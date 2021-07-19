Станции метро «Академгородок» и «Берестейская» работают в обычном режиме. Их закрывали из-за ливня

Станции киевского метрополитена «Академгородок» и «Берестейская» возобновили свою работу после ливня, который прошел в столице. Все ветки метро работают в обычном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
В 14.30 коммунальщикам удалось оперативно очистить станцию «Академгородок», поэтому ее открыли первой.
«Последствия непогоды ликвидированы. Станция работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.
А вот неполадки на «Берестейской», которые случились еще в 12:35, исправили только в 15:35. Там затопило кассовый зал станции.
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