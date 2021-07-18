В Киевской области из-за непогоды погибли два человека. На них упало дерево

В субботу, 17 июля, в Киеве и области из-за сильных шквалов в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека. На них во время грозы упали деревья.

Еще один человек госпитализирован с травмами, сообщает ГСЧС.

Это произошло в 16:00 во время порыва ветра, который повалил огромные ветви деревьев на землю. Всего спасатели забрали с места трагедии четыре поваленных дерева.

По состоянию на 07:00 18 июля в результате осложнения погодных условий обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская — 53, Житомирская — 35, Черниговская — 13).