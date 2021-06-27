В Турции на курорте вспыхнул пожар — один спасатель погиб

В Турции в районе курортного Мармариса, что в провинции Мугла на Эгейском побережье, возник пожар в лесной зоне. Один из ликвидаторов пожара погиб.

Об этом пишет местное издание Hurriyet.

Масштабные лесные пожары вспыхнули после того как температура поднялась выше нормы сезонных показателей. Сначала загорелись деревья на склонах холма неподалеку от населенного пункта, а затем из-за порывов ветра огонь перекинулся на территорию курорта. К тушению пожара привлекли авиацию.

Губернатор Муглы Орхан Тавли рассказал, что огонь перекинулся на пришвартованную у берега яхту стоимостью два миллиона турецких лир — она сгорела дотла. О пострадавших среди гражданских, в частности, туристов не сообщается.

В МИД Украины отметили, что украинцы во время пожаров не пострадали. Министр Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле.

«Вблизи города Мармарис в Турции продолжается масштабный лесной пожар. К тушению привлечены вертолеты и спецтехника. Пострадавших среди гражданских, в том числе украинцев, нет» — написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Метеорологическое ведомство страны подтвердило, что прошлый месяц в Турции был самым теплым за последний 51 год в Турции, предупреждая, что в ближайшие дни температура может возрасти.