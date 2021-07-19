Станції метро «Академмістечко» та «Берестейська» працюють у звичному режимі. Їх закривали через зливу

Станції київського метрополітену «Академмістечко» та «Берестейська» відновили свою роботу після зливи, яка пройшла у столиці. Всі гілки метро працюють у звичному режимі.
Про це повідомляє пресслужба метрополітену.
О 14.30 комунальникам вдалось оперативно очистити станцію «Академмістечко», тому її відкрили першою.
«Наслідки негоди ліквідовано. Станція працює у звичайному режимі», — йдеться в повідомленні.
А от негаразди на «Берестейській», які сталися ще о 12:35, виправили тільки о 15:35. Там затопило касову залу станції.
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