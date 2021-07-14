Синоптик спрогнозувала, коли в Україні відступить спека

«Спочатку градуси сповзуть вниз на заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться схід та південна частина України, де спека потриває найдовше», — розповіла вона.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом синоптика, максимальна температура повітря 15 липня становитиме +30...+35 °С. Локальні грозові зливи ймовірні в Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття. До того ж опади можливі в окремих районах Сумщини.

Також Діденко зазначила, що у Києві 15 липня очікується суха гаряча погода, максимально +32...+34 °С, подекуди до +35 °С. Дощ очікується лише у суботу, 17 липня.