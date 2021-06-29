У Києві зафіксували нові температурні рекорди червня

Спека в Києві побила нові температурні рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

У пʼятницю, 25 червня, в Києві середньодобова температура повітря становила +28,3 °С, що на 1,7 °С вище рекордного значення для цього дня 1957 року. Після полудня температура піднялася до +35,4 °С, перевищивши попередній рекорд 1885 року на 0,4 °С.

Мінімальна температура 25 червня не опускалася нижче позначки 21 °С, що на 0,5 °С тепліше, ніж це було в 1957 році.

У суботу, 26 червня, після полудня показник температури повторив рекорд 1939 року — +32,2 °С. У ніч на 26 червня стовпчик термометра не опустився нижче від 22,4 °С, що на 1,8 °С тепліше, ніж це було в 1901 році.