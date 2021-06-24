У Києві зафіксували перший температурний рекорд літа — спека сягнула максимуму за 75 років

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У Києві 23 червня температура повітря, яка перевищила +33 °С , встановила перший рекорд літа, сягнувши максимального показника за 75 років.

«Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7 °С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С», — розповіли вчені.

За даними спостережень обсерваторії, 23 червня середньодобова температура повітря становила +27 °С, що також є рекордним — востаннє таку середньодобову температуру фіксували 67 років тому — 23 червня 1954 року.