В Україну зайшов антициклон Zoe. Синоптики розповіли, коли відступить 36-градусна спека

«Останніми днями на більшу частину території України поширив свій вплив антициклон Zoe. При антициклоні в літній період погода є сухою, малохмарною та спекотною. Саме такі погодні умови утримаються практично на всій території нашої країни до кінця цього тижня», — розповіли в УГМЦ.

До кінця тижня в більшості областей України буде до +36 °С , послаблення спеки очікують у суботу та неділю.

За даними синоптиків, короткочасні локальні дощі та грози ймовірні найближчими днями лише в південних областях і Карпатах.

У суботу та неділю, 26—27 червня, до України із заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря, яке принесе з собою послаблення спеки.

Також в Укргідрометцентрі порадили, як українцям рятуватися від сильної спеки та мінімізувати шкоду для організму. Зокрема, вони закликали перебувати на вулиці переважно вранці та ввечері, а вдень — за змогою в тіні, уникати фізичних навантажень, випивати від півтора до двох літрів води, а також вживати соки, супи, дині, огірки, помідори, полуницю та персики.

«Носіть головні убори і сонцезахисні окуляри. Засмагаючи, використовуйте сонцезахисний крем із захисним фактором не менше ніж 20 SPF (для малюків не менше 30 SPF) або вищим. Ніколи не залишайте дітей у припаркованому транспортному засобі — навіть на дуже короткий час», — додали синоптики.

Також людям порадили провітрювати приміщення вночі та вранці, а вдень — затемнювати, приймати прохолодний душ або ванну, підставляти зап'ястя під проточну прохолодну воду, накладати вологий компрес на лоб або шию, прохолодну гелеву маску на очі, використовувати розпилювач води для обличчя, рук і декольте, а також зменшити кількість напоїв, що містять алкоголь, кофеїн або велику кількість цукру, і не захоплюватися дуже холодними напоями, бо вони навантажують шлунок.