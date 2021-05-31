«До +40 градусів». В Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні влітку

«Починаючи з червня, а особливо липень і серпень, температура повітря буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме +30...+35, а в окремі дні навіть до +40 градусів», — сказав він.

Про це заявив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, пише «Радіо Свобода» .

За словами Кульбіди, літо в Україні, якщо проаналізувати стан погоди в цей період за останні 20 років, не може бути холодним.

«Літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас уже не буде», — додав синоптик.

Також директор Укргідрометцентру уточнив, що температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.