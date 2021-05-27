Синоптики спрогнозували погоду в останні вихідні травня: грозові дощі та похолодання

Холодна повітряна маса буде просуватися із заходу на схід, зменшуючи до понеділка територію тепла. Найдощовий день в Україні — 30 травня, неділя, зливи очікуються практично всюди, за рідким винятком.

Традиційно найхолодніше буде у високогір’ї — в Яремчі у вихідні вночі до +4 °С, вдень до +12 °С, дощі. Найгарячіші п’ятничні регіони — схід та південь із температурою до +28 °С, але в Одесі температура повітря не підніметься вище +21 °С.

В Україні у найближчі дні прогнозують дощову погоду та зниження температури на 3—5 градусів, бо у п’ятницю, 28 травня, на захід країни прийде черговий циклон із дощами, до понеділка він охопить усю територію.

На заході з 28 до 31 травня вірогідні дощі різної інтенсивності. Нічна температура повітря до понеділка знизиться до +9...+11 °С, денна в межах +14...+16 °С. На Закарпатті 31 травня до +19 °С.

У південних областях 29 травня повітря прогріється до +28 °С, холодніше буде в Одеській області: максимально +21 °С. У суботу пройдуть дощі, подекуди з грозами. У неділю в Одесі та Херсоні буде сонячно, до +23 °С. На початку робочого тижня небо затягне хмарами, денна температура +21…+23 °С.

У центральному регіоні в п’ятницю у Вінницькій області +13...+19 °С, грозові дощі, у Кіровоградській області 28 травня можуть бути невеликі локальні опади, температура +15...+25 °С. Спекотно буде на Полтавщині — до +27 °С. У Черкасах — до +24 °С, без опадів. У вихідні та на початку тижня у центральній Україні стане холодніше. Температура знизиться до +15 °С у Вінницькій області, до + 21 °С у Полтавській. У Черкаській та Кіровоградській областях — до +17...+19 °С. Вірогідні невеликі опади.

На сході України у п’ятницю та суботу спека до +27 °С, у неділю — грозові дощі, зниження температури. В останній день весни погода налагодиться, дощі припиняться, сонце буде виглядати частіше.

На півночі у п’ятницю пройдуть дощі, +19...+21 °С, у Сумській області до +26 °С. У вихідні стане прохолодніше, денна температура +15...+17 °С, у Сумській області +22 °С, дощитиме. В останній день весни знову дощі, але вже подекуди та невеликі, температура залишиться на рівні +13...+15 °С, у Сумській області +21 °С.

У Києві з п’ятниці до понеділка — дощі, денна температура у п’ятницю +20 °С, у вихідні та в понеділок +15...+16 °С.