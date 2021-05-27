В Україні оголосили штормове попередження — синоптики прогнозують грози з градом та шквальний вітер

За даними синоптиків, грози очікуються в усіх регіонах, окрім заходу, на півдні та сході — подекуди.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У п’ятницю, 28 травня, в Україні прогнозують погіршення погоди — грози з градом та шквальним вітром.

До того ж вдень у північних та більшості центральних областей пройде град, також прогнозують шквали до 15—20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області та Києві 28 травня синоптики також попереджають про грози, вдень подекуди в області можливі град та шквали 15—20 м/с.