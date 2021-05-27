В Україні оголосили штормове попередження — синоптики прогнозують грози з градом та шквальний вітер

У п’ятницю, 28 травня, в Україні прогнозують погіршення погоди — грози з градом та шквальним вітром.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
За даними синоптиків, грози очікуються в усіх регіонах, окрім заходу, на півдні та сході — подекуди.
До того ж вдень у північних та більшості центральних областей пройде град, також прогнозують шквали до 15—20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
У Київській області та Києві 28 травня синоптики також попереджають про грози, вдень подекуди в області можливі град та шквали 15—20 м/с.
- Раніше синоптики попередили, що на початку тижня в Україні очікується нестійка погода — від +15 °С до + 28 °С, дощі будуть переважно локальними. Згідно з прогнозом, пляжна погода з температурою до +28 °С буде тільки на сході та частково на півдні України.
- В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади і температура будуть у межах кліматичної норми.