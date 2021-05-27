В Украине объявили штормовое предупреждение — синоптики прогнозируют грозы с градом и шквальный ветер

По данным синоптиков, грозы ожидаются во всех регионах, кроме запада, на юге и востоке — местами.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 28 мая, в Украине прогнозируют ухудшение погоды — грозы с градом и шквальным ветром.

К тому же днем в северных и большинстве центральных областей пройдет град, также прогнозируют шквалы до 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области и Киеве 28 мая синоптики также предупреждают о грозах, днем местами в области возможны град и шквалы 15—20 м/с.