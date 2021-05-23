По Украине пройдут сильные дожди — синоптики объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 24 мая, в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются ливни.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, значительные дожди (I уровень опасности, желтый) пройдут ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.