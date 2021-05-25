«Климатическая норма»: в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года. Там считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.
Об этом пишет пресс-служба Укргидрометцентра.
«Средняя месячная температура предполагается 18-22°, в горах 14-18° тепла, что близко к климатической норме», — отмечают синоптики.
То же касается и осадков — там прогнозируют, что за месяц выпадет 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм) осадков, что тоже соответствует климатическим нормам.
«В июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы», — напоминают синоптики.
- Ранее синоптики предупредили, что в начале недели в Украине ожидается неустойчивая погода — от 15° С до + 28° С, дожди будут преимущественно локальными. Согласно прогнозу, пляжная погода с температурой до + 28° С будет только на востоке и частично юге Украины.