«Климатическая норма»: в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года. Там считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.

Об этом пишет пресс-служба Укргидрометцентра.

«Средняя месячная температура предполагается 18-22°, в горах 14-18° тепла, что близко к климатической норме», — отмечают синоптики.

То же касается и осадков — там прогнозируют, что за месяц выпадет 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм) осадков, что тоже соответствует климатическим нормам.

«В июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы», — напоминают синоптики.