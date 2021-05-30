«Температура згадає про +20 градусів». Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Потепління в Україну прийде наступного тижня у вихідні (5—6 червня), температура повітря підвищиться до понад +20 °С.

«5—6 червня температура підвищиться і згадає про +20 градусів», — написала вона.

Також Діденко розповіла, що протягом робочого тижня в Україні буде прохолодно, і зазначила, що будуть «актуальні плащі й легкі куртки».