«Температура вспомнит про +20 градусов». Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Потепление в Украину придет на следующей неделе в выходные (5—6 июня), температура воздуха будет выше +20 °С.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
«5—6 июня температура повысится и вспомнит про +20 градусов», — написала она.
Также Диденко рассказала, что в течение рабочей недели в Украине будет прохладно, и отметила, что будут «актуальны плащи и легкие куртки».
- Ранее синоптики прогнозировали, что в последние выходные мая в Украине будет дождливая погода, а температура снизится на 3—5 градусов.
- В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы.