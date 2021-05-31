«До +40 градусов». В Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине летом

Летом температура воздуха в Украине будет достигать +40 °С.
Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, пишет «Радио Свобода».
«Начиная с июня, а особенно июль и август, температура воздуха будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать +30...+35, а в отдельные дни даже до +40 градусов», — сказал он.
По словам Кульбиды, лето в Украине, если проанализировать состояние погоды в этот период за последние 20 лет, не может быть холодным.
«Лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет», — добавил синоптик.
Также директор Укргидрометцентра уточнил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.
- Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в выходные 5—6 июня температура воздуха в Украине будет выше +20 °С, а в уик-энд будет дождевая и прохладная погода.
- В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы.