В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд лета — жара достигла максимума за 75 лет

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В Киеве 23 июня температура воздуха, которая превысила +33 °С , установила первый рекорд лета, достигнув максимального показателя за 75 лет.

«Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +33,7 °С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6 °С», — рассказали ученые.

По данным наблюдений обсерватории, 23 июня среднесуточная температура воздуха составляла +27 °С, что также является рекордным — в последний раз такую среднесуточную температуру фиксировали 67 лет назад — 23 июня 1954 года.