В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды июня

Жара в Киеве побила новые температурные рекорды.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В пятницу, 25 июня, в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,3 °С, что на 1,7 °С выше рекордного значения для этого дня 1957 года. После полудня температура поднялась до +35,4 °С, превысив предыдущий рекорд 1885 года на 0,4 °С.

Минимальная температура 25 июня не опускалась ниже 21 °С, что на 0,5 °С теплее, чем это было в 1957 году.

В субботу, 26 июня, после полудня показатель температуры повторил рекорд 1939 года — +32,2 °С. В ночь на 26 июня столбик термометра не опустился ниже 22,4 °С, что на 1,8 °С теплее, чем это было в 1901 году.