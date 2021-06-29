В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды июня

Жара в Киеве побила новые температурные рекорды.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
В пятницу, 25 июня, в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,3 °С, что на 1,7 °С выше рекордного значения для этого дня 1957 года. После полудня температура поднялась до +35,4 °С, превысив предыдущий рекорд 1885 года на 0,4 °С.
Минимальная температура 25 июня не опускалась ниже 21 °С, что на 0,5 °С теплее, чем это было в 1957 году.
В субботу, 26 июня, после полудня показатель температуры повторил рекорд 1939 года — +32,2 °С. В ночь на 26 июня столбик термометра не опустился ниже 22,4 °С, что на 1,8 °С теплее, чем это было в 1901 году.
- 24 июня аномальная жара в Украине побила рекорд за последние 136 лет.
- Днем ранее, 23 июня, в Киеве температура воздуха превысила +33 °С, установив первый рекорд лета — максимальный показатель за 75 лет.