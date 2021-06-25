Аномальна спека в Україні побила рекорд за останні 136 років

Так, за даними спостережень метеостанції, середньодобова температура повітря становила +28,1 °С, що на 1,6 °С вище рекордного значення для цього дня 1924 року.

Також зазначається, що максимальна температура повітря після полудня 24 червня у столиці піднялась до +35,5 °С, перевищивши попередній рекорд, який тримався з 1924 року, на 2,3 °С. Цей показник також став вищим для червня загалом на 0,5 °С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

Водночас метеорологи розповіли, що мінімальна температура повітря 24 червня не опустилась нижче +22,2 °С, що на 1,5 °С тепліше, ніж це було у 1964 році.