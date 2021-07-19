У Києві злива затопила вулиці та дві станції метро

У Києві через зливу затопило кілька районів і станції метро «Берестейська» та «Академмістечко» — їх зачинили на вхід і вихід.

Як повідомляють пресслужба КМДА і «Київ оперативний», на «Берестейській» вода потрапила у касовий зал станції. Також значно затоплені переходи на станціях «Почайна» і «Академмістечко».

У воді опинилися Поділ, проспект Правди, вулиця Леся Курбаса, Автозаводська і низка інших вулиць.

У деяких районах значно ускладнився рух транспорту. Громадський транспорт працює з перебоями у графіку.