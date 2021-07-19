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У більшості областей України тиждень почнеться з гроз та граду. Синоптики оголосили штормове попередження

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

В Україні у понеділок, 19 липня, прогнозують дощі та грози у більшості областей, подекуди можливі град та шквали до 15—20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у Карпатах пройдуть значні дощі. Грози з градом очікуються у Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Мешканців Києва в Укргідрометцентрі попереджають про ймовірні шквали.

  • В останні кілька тижнів майже в усій Європі встановилася спекотна погода. У різних частинах північної півкулі через це відбуваються сильні пожежі. Північна Європа, Канада і США потерпають від рекордних температур, що призводить до загибелі людей
  • Синоптики раніше прогнозували, з початку тижня спека почне повільно залишати Україну, подекуди температура буде нижчою за +30 °С, пройдуть дощі та грози.
  • У суботу, 17 липня, у Києві та області пройшов сильний буревій, унаслідок якого в селах Гаврилівка і Сухолуччя Вишгородського району загинули дві людини. На них під час грози впали дерева.