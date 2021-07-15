Спекотні вихідні та дощовий початок наступного тижня: синоптики дали прогноз погоди в Україні

З наступного тижня спека почне повільно залишати Україну, подекуди температура буде нижчою за +30 °С. За прогнозом Sinoptik.ua, з пʼятниці, 16 липня, до понеділка, 19 липня, на території України збережеться висока температура повітря — вдень до +35 °С, вночі досягне +21...+25 °С. Короткочасні локальні дощі та зливи істотно не змінять погоду до наступного тижня. Магнітосфера в найближчі дні спокійна, УФ-індекс високий. З понеділка температура знижуватиметься в західних областях, з вівторка — у центральному та північному регіонах.

На заході країни в пʼятницю та вихідні температура повітря буде до +32 °С, вночі до +20 °С. У пʼятницю можливі локальні дощі та грози. У понеділок температура знизиться до +25 °С, пройдуть потужні грози зі зливами. У високогірʼї Карпат у вихідні вдень +24 °С, подекуди дощі. У понеділок переважно похмуро, дощі, вдень повітря прогріється до +20 °С. На півдні та сході України триватиме спекотна погода, до +36 °С в Луганській області, до +33 °С на решті території регіону. Локальні дощі та грози істотно не змінять температурний фон. Вночі повітря зможе охолодитися до +24...+25 °С. Температура морської води на узбережжі Азовського моря до +26 °С, на узбережжі Чорного моря до +24 °С.