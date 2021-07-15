Знойные выходные и дождливое начало следующей недели: синоптики дали прогноз погоды в Украине

Со следующей недели жара начнет медленно покидать Украину, местами температура будет ниже +30 °С. По прогнозу Sinoptik.ua, с пятницы, 16 июля, до понедельника, 19 июля, на территории Украины сохранится высокая температура воздуха — днем до +35 °С, ночью достигнет +21...+25 °С. Кратковременные локальные дожди и ливни существенно не изменят погоду до следующей недели. Магнитосфера в ближайшие дни спокойная, УФ-индекс высокий. С понедельника температура будет снижаться в западных областях, со вторника — в центральном и северном регионах.

На западе страны в пятницу и выходные температура воздуха будет до +32 °С, ночью до +20 °С. В пятницу возможны локальные дожди и грозы. В понедельник температура снизится до +25 °С, пройдут сильные грозы с ливнями. В высокогорье Карпат в выходные днем +24 °С, местами дожди. В понедельник преимущественно облачно, дожди, днем воздух прогреется до +20 °С. На юге и востоке Украины будет жаркая погода, до +36 °С в Луганской области, до +33 °С на остальной территории региона. Локальные дожди и грозы существенно не изменят температурный фон. Ночью воздух сможет охладиться до +24...+25 °С. Температура морской воды на побережье Азовского моря до +26 °С, на побережье Черного моря до +24 °С.