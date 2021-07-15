В Киеве зарегистрировали новый температурный рекорд — ночь на 15 июля была самой теплой за 140 лет

В Киеве ночь на 15 июля оказалась самой теплой за последние 140 лет — с 1881 года.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений, температура под утро удержалась на отметке +22,8 °С, превысив предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4 градуса.
Отдельно в обсерватории отметили, что с начала календарного лета в Киеве зафиксировали уже 12 температурных рекордов.
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