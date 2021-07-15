У Києві зареєстрували новий температурний рекорд — ніч проти 15 липня була найтеплішою за 140 років

У Києві ніч проти 15 липня виявилась найтеплішою за останні 140 років — з 1881 року.
Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, температура під ранок утрималась на позначці +22,8 °С, перевищивши попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4 градуса.
Окремо в обсерваторії зазначили, що від початку календарного літа у Києві зафіксували вже 12 температурних рекордів.
- В останні кілька тижнів майже у всій Європі встановилася спекотна погода. У різних частинах північної півкулі через це відбуваються сильні пожежі. Північна Європа, Канада і США потерпають від рекордних температур, що призводить до загибелі людей.
- Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що спека в Україні почне поступово слабшати з 20 липня.