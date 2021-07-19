В Киеве ливень затопил улицы и две станции метро

В Киеве из-за ливня затопило несколько районов и станции метро «Берестейская» и «Академгородок» — их закрыли на вход и выход.

Как сообщают пресс-служба КГГА и «Киев оперативный», на «Берестейской» вода попала в кассовый зал станции. Также значительно затоплены переходы на станциях «Почайна» и «Академгородок».

В воде оказались Подол, проспект Правды, улица Леся Курбаса, Автозаводская и ряд других улиц.

В некоторых районах значительно усложнилось движение транспорта. Общественный транспорт работает с перебоями в графике.