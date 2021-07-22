В Одесі за ніч випало 80% опадів від місячної норми

В Одесі внаслідок нічної зливи, яка почалась о пів на другу ночі 22 липня, випало 80% від місячної норми опадів. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила 22 липня.

Внаслідок зливи виникли чисельні підтоплення у Суворовському, Приморському, Малиновському та Київському районах міста. Наразі ситуація залишається ускладненою на ділянці у районі Пересип (вулиця Отамана Головатого та Чорноморського козацтва), там рівень води сягає від 40 до 90 см.

Окрім цього, вранці 22 липня на місцевому ставу у селі Нерубайске вода вийшла з берегів і підтопила 10 приватних будинків і безпосередньо вулицю Центральну. Орієнтовна площа затоплення — 4 гектари. Рятувальники наразі відкачують воду, прочищають каналізацію, рівень води річки поступово зменшується.

Також внаслідок негоди знеструмлено 23 населених пункти: Любашівський район — 4 населених пункти, Ширяївський — 1, Біляївський — 11, Білгород-Дністровський — 7.